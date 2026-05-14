Alcune persone iniziano la giornata con una tazza di caffè, mentre altre preferiscono l'accessorio più adatto per affrontare la mattina. Ci sono momenti in cui la mancanza di una routine o di un oggetto preferito può creare disagio o incertezza. La scelta tra caffè e accessori diventa un dettaglio quotidiano che può influenzare l’umore e l’atteggiamento al risveglio. Questo aspetto si ripresenta ogni giorno, in modo semplice ma significativo.

C i sono quelle mattine che senza caffeina non si va da nessuna parte. E anche davanti al reparto accessori dell’armadio si prova un attimo di mancamento. Le tendenze Primavera Estate 2026 però vanno a colpo sicuro: basta un espresso formato It Bag. La borsa di stagione è più o meno lunga, double o single nelle dimensioni, ma inderogabilmente color marrone moka. Outfit di maggio 2026: 5 look facili e chic per la mezza stagione X Leggi anche › Come vestirsi a maggio 2026? 5 look da copiare per affrontare la mezza stagione con stile Niente come un buon caffé è in grado di dare una sferzata di energia. E lo stesso vale per la borsa gusto arabica, corposa, ricca, morbida, capace di risollevare il look. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - C’è chi si sveglia col caffè e chi con l’accessorio giusto

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