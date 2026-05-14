CCNL Ania | aumento salariale dell’11,48% e 1.000 euro di arretrati

È stato raggiunto un accordo sul nuovo contratto collettivo nazionale nel settore assicurativo, che prevede un aumento salariale dell’11,48% e il pagamento di 1.000 euro di arretrati. Restano aperti alcuni quesiti, tra cui come cambierà l’orario di lavoro con le nuove ore di permesso e chi sarà responsabile di gestire l’impatto dell’intelligenza artificiale sui flussi aziendali. Queste questioni sono al centro delle discussioni tra le parti coinvolte.

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