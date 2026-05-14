CCNL Ania | aumento salariale dell’11,48% e 1.000 euro di arretrati

Da ameve.eu 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato raggiunto un accordo sul nuovo contratto collettivo nazionale nel settore assicurativo, che prevede un aumento salariale dell’11,48% e il pagamento di 1.000 euro di arretrati. Restano aperti alcuni quesiti, tra cui come cambierà l’orario di lavoro con le nuove ore di permesso e chi sarà responsabile di gestire l’impatto dell’intelligenza artificiale sui flussi aziendali. Queste questioni sono al centro delle discussioni tra le parti coinvolte.

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? Domande chiave Come cambierà l'orario di lavoro con le nuove ore di permesso?. Chi gestirà l'impatto dell'intelligenza artificiale sui flussi di lavoro aziendali?. Quanto riceveranno i produttori assicurativi con l'incremento supplementare previsto?. Quando inizieranno le assemblee per l'approvazione definitiva del rinnovo?.? In Breve Aumento progressivo di 100 euro nel 2026, 100 nel 2027 e 80 nel 2028.. Arretrati 2025 da 1.000 euro tra liquidità e 450 euro di welfare.. Permessi retribuiti aumentati a 14 ore annue e nuovi diritti per i padri.. Istituzione comitati paritetici per monitorare algoritmi e impatto intelligenza artificiale..? I dati Secondo Eurostat, il tasso di disoccupazione in Italia: 5,2% (marzo 2026).🔗 Leggi su Ameve.eu

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