CCNL Ania | aumento salariale dell’11,48% e 1.000 euro di arretrati
È stato raggiunto un accordo sul nuovo contratto collettivo nazionale nel settore assicurativo, che prevede un aumento salariale dell’11,48% e il pagamento di 1.000 euro di arretrati. Restano aperti alcuni quesiti, tra cui come cambierà l’orario di lavoro con le nuove ore di permesso e chi sarà responsabile di gestire l’impatto dell’intelligenza artificiale sui flussi aziendali. Queste questioni sono al centro delle discussioni tra le parti coinvolte.
? Domande chiave Come cambierà l'orario di lavoro con le nuove ore di permesso?. Chi gestirà l'impatto dell'intelligenza artificiale sui flussi di lavoro aziendali?. Quanto riceveranno i produttori assicurativi con l'incremento supplementare previsto?. Quando inizieranno le assemblee per l'approvazione definitiva del rinnovo?.? In Breve Aumento progressivo di 100 euro nel 2026, 100 nel 2027 e 80 nel 2028.. Arretrati 2025 da 1.000 euro tra liquidità e 450 euro di welfare.. Permessi retribuiti aumentati a 14 ore annue e nuovi diritti per i padri.. Istituzione comitati paritetici per monitorare algoritmi e impatto intelligenza artificiale..? I dati Secondo Eurostat, il tasso di disoccupazione in Italia: 5,2% (marzo 2026).🔗 Leggi su Ameve.eu
Notizie correlate
Assicurazioni, rinnovo Ccnl: a chi spettano fino a 280 euro in più e 1.000 euro di arretratiBuone notizie per i lavoratori del settore assicurativo: è stato raggiunto l'accordo sul rinnovo del contratto collettivo nazionale del...
Aumento stipendi Sanità, fino a 209 euro in più: arretrati da 1.200 euro con il nuovo CcnlProsegue il percorso di rinnovo dei contratti nel pubblico impiego e, questa volta, è il turno del comparto Sanità.
Temi più discussi: Rinnovo CCNL ANIA: 280 euro di aumento. 1.000 di arretrati; Rinnovo Ccnl Ania, sottoscritta l’ipotesi di accordo; Assicurazioni, rinnovato il contratto: ai dipendenti aumento di 280 euro; Rinnovo Contratto collettivo nazionale di lavoro Ania: più salario, più diritti, difeso il futuro dei giovani.
Rinnovato il CCNL Ania, aumenti salariali per i dipendenti direzionaliMILANO - Per le Oo.Ss. firmatarie del CCNL dipendenti compagnie di assicurazioni, con questo rinnovo saranno difesi salario, contratto nazionale e giovani. Almeno stando a quanto si legge dai comuni ... snachannel.it
Assicurazioni, rinnovo Ccnl: a chi spettano fino a 280 euro in più e 1.000 euro di arretratiRaggiunto l’accordo sul contratto assicurazioni Ania: +280€ mensili lordi in tre tranche e 1.000€ una tantum tra busta paga e welfare. quifinanza.it