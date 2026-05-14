Assicurazioni rinnovo Ccnl | a chi spettano fino a 280 euro in più e 1.000 euro di arretrati
È stato firmato un nuovo accordo per il rinnovo del contratto collettivo nazionale nel settore assicurativo. I lavoratori coinvolti potranno ricevere fino a 280 euro in più mensili e 1.000 euro di arretrati. La trattativa tra le parti è giunta a buon fine, garantendo aggiornamenti alle condizioni contrattuali di dipendenti e aziende. La firma mette fine a mesi di negoziati e si applica a tutto il comparto Ania.
Buone notizie per i lavoratori del settore assicurativo: è stato raggiunto l'accordo sul rinnovo del contratto collettivo nazionale del comparto Ania. Dopo una trattativa durata poco più di cinque mesi, con le organizzazioni sindacali si è raggiunta un’intesa che interesserà migliaia di dipendenti delle compagnie assicurative italiane. Accanto agli aumenti in busta paga arrivano arretrati, welfare, nuove tutele su genitorialità e disabilità, riduzione dell’orario di lavoro e persino un primo quadro regolatorio sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale nelle aziende del settore.🔗 Leggi su Quifinanza.it
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