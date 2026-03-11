Si chiude la Paris Fashion Week | ecco tutti i look più belli delle star in front row da Zendaya a Margot Robbie e c' era anche Catherine Deneuve

La Paris Fashion Week si è conclusa, portando in scena alcuni dei look più commentati delle star in prima fila, tra cui Zendaya, Margot Robbie e Catherine Deneuve. Durante le giornate di sfilate, le celebrity hanno sfoggiato outfit curati e di grande effetto, catturando l’attenzione di fotografi e appassionati di moda. Le presentazioni delle nuove collezioni hanno fatto da sfondo a una settimana ricca di stile e tendenze.

L'ultima giornata della Paris Fashion Week ci regala una parata di star alla sfilata di Louis Vuitton. Il look di Zendaya ha già fatto il giro dei social, seduta in prima fila accanto ad icone dal calibro di Catherine Deneuve. Ancora, abbiamo visto alcune delle star del Kpop più influenti nella moda Lisa e Felix, ma anche Chloë Grace Moretz, Jaden Smith, Jennifer Connelly e molti altri. Menzione speciale per la nuovissima star del pattinaggio sul ghiaccio americano, Alysa Liu, fresca di medaglia d'oro olimpica a Milano-Cortina. Chiudiamo questa settimana della moda con la sfilata di Miu Miu dove abbiamo visto Tyla, Nina Dobrev, Daisy Edgar-Jones e Joey King. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

