Palermo vs Catanzaro trentasettesima giornata Serie B 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Nella trentasettesima giornata del campionato di Serie B 20252026, si affrontano Palermo e Catanzaro. La partita rappresenta un’occasione di allenamento in vista dei playoff, a cui entrambe le squadre sono già qualificate. La sfida si svolge in un contesto in cui le formazioni si preparano alla fase finale della stagione, con le probabili formazioni ancora da definire e la partita visibile su alcuni canali televisivi dedicati.

Gara valida per la trentasettesima giornata del campionato italiano di Serie B 20252026. Già certe dei playoff, per le due squadre si tratta di una sorta di preparazione alla post season. Palermo vs Catanzaro si giocherà venerdì 1 maggio 2026 alle ore 15 presso lo stadio Barbera PALERMO VS CATANZARO: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I siciliani sono certi dell’accesso ai playoff da quarti in classifica. Il Frosinone si trova a sei lunghezze di distanza in terza posizione, mentre il Catanzaro è dietro di 10 punti I calabresi sono certi del quinto posto, con il Modena dietro di sette punti: anche per la squadra di Aquilani si tratta di una sfida importante che servirà per farsi trovare pronti e studiare l’avversario.🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Palermo vs Catanzaro, trentasettesima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla Notizie correlate Empoli-Avellino, trentasettesima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederlaGara valida per la trentasettesima giornata del campionato italiano di Serie B 2025/2026. Carrarese vs Cesena, trentasettesima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederlaGara valida per la trentasettesima giornata del campionato italiano di Serie B 2025/2026. Contenuti e approfondimenti Diretta/ Catanzaro Palermo (risultato finale 1-3): Le Douaron chiude i giochi! (Serie B, 27 aprile 2025)Termina qui la diretta Catanzaro Palermo, risultato finale di 3-1 per la squadra siciliana. Biasci al 56esimo era riuscito ad accorciare le misure e tenere aperta una partita che viene chiusa ... ilsussidiario.net Calcio: il Palermo vince a Catanzaro e aggancia il sesto postoPrimo tempo di personalità, secondo di sofferenza. Il Palermo, però, riesce a imporsi in casa del Catanzaro, nella quintultima giornata del campionato di serie B. Finisce 1-3 per gli ospiti, che ... ansa.it