Domani si gioca la partita preliminare dei playoff di Serie B 20252026 tra le squadre di Catanzaro e Avellino. La sfida determina quale squadra accederà alla semifinale, dove affronterà il Palermo. I calabresi hanno la possibilità di passare con due risultati, grazie al loro miglior piazzamento in classifica rispetto agli avversari. La partita si svolge in un campo neutro e sarà trasmessa in diretta.

Gara valida per il preliminare dei playoff di Serie B 20252026. C’è in palio un posto in semifinale contro il Palermo, con i calabresi che possono contare su due risultati in virtù del miglior piazzamento nella classifica generale. Catanzaro-Avellino si giocherà martedì 12 maggio 2026 alle ore 21 presso lo stadio Ceravolo CATANZARO-AVELLINO: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I calabresi sono reduci da due sconfitte e una sola vittoria nelle ultime otto giornate. Questo rendimento negativo non ha comunque influito sulla partecipazione ai playoff, in virtù di un buon campionato con 59 punti conquistati, piazzandosi al quinto posto alle spalle delle big.🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - Catanzaro-Avellino, preliminare playoff Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla

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#SerieBKT PLAYOFF preliminare Modena - Juve Stabia (12/5, 18:45) Catanzaro - Avellino (12/5, 21:00) semifinale M/J- Monza (16-19/5, 20:00) C/A - Palermo (17-20/5, 20:00) finale (24-29/5, 20:00) PLAYOUT Bari - Südtirol (15/5, 20:00) Südtirol - Bar x.com

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