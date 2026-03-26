noi da piccoli contadini a venditori ambulanti

Un banchetto semplice, con una tovaglia bianca e vasetti colorati disposti in modo ordinato, si presenta ai passanti. Dietro il tavolo, un cartellone scritto a mano annuncia: “Le piantine di Cospaia”. L’attività si svolge in un contesto che mostra la transizione da piccoli contadini a venditori ambulanti, senza altri elementi di contorno visibili.

Un tavolo, una tovaglia bianca, file ordinate di vasetti colorati e un cartellone scritto a mano che non lascia dubbi: “Le piantine di Cospaia”. Basta questo per trasformare un angolo di strada in un piccolo mercato dell’orto, dove protagoniste non sono solo giovani insalate, pomodori, piante aromatiche e ortaggi pronti a trovare una nuova casa, ma anche noi “piccoli contadini” diventati “piccoli ambulanti”. Il nostro banco di mercato è un appuntamento fisso a maggio ormai da anni, che racconta una semplice realtà: coltivare vuol dire anche condividere. Infatti non è solo una vendita, ma un invito a rimettere le mani nella terra. Prendere una piantina significa scegliere di dedicare uno spazio, grande o piccolo che sia, alla cura quotidiana, all’attesa, alla soddisfazione del primo raccolto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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