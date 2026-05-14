Nella giornata di ieri, le forze dell'ordine hanno effettuato un controllo sulla strada statale A18 a Catania, fermando un veicolo. Durante la perquisizione, sono stati trovati circa 28 chili di droga nascosti tra gli airbag e i paraurti del mezzo. La donna alla guida ha dichiarato che il viaggio era legato a motivi personali, senza fornire ulteriori dettagli. Le indagini continuano per chiarire come siano stati realizzati i nascondigli.

? Domande chiave Come sono stati costruiti i vani per nascondere il carico?. Quale scusa ha usato la donna per giustificare il viaggio?. Dove è stato portato il figlio della ventinovenna dopo l'arresto?. Chi gestirà ora la tutela del minore coinvolto nel blitz?.? In Breve 9 chili di cocaina nel paraurti e 18,7 chili di hashish nel cruscotto.. Donna di 29 anni viaggiava con il figlio minorenne per depistare i controlli.. Tribunali di Catania e Reggio Calabria hanno affidato il bambino ai familiari.. Veicoli provenienti dalla Calabria con vani tecnici modificati per il trasporto.. La squadra mobile ha fermato due corrieri sulla A18 vicino al casello per Catania, sequestrando complessivamente 28 chili di droga durante un controllo che ha intercettato due auto provenienti dalla Calabria.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Catania, blitz sulla A18: 28 kg di droga tra airbag e paraurti

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