Sassari | 3,5 kg di droga e 28.000 euro arrestato

A Sassari, un giovane di 25 anni è stato arrestato mentre stava consegnando droga. Durante l’operazione sono stati sequestrati più di 3,5 chili di marijuana, 32 grammi di cocaina e 10 grammi di hashish. Inoltre, sono stati trovati circa 28.000 euro in contanti. L’arresto è avvenuto in flagranza di reato per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

Un giovane di 25 anni è stato arrestato a Sassari in flagranza per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, con il sequestro di oltre 3,5 chili di marijuana, 32 grammi di cocaina e 10 grammi di hashish. L’operazione congiunta tra Carabinieri e Guardia di Finanza ha portato anche al ritrovamento di 28.000 euro in contanti nascosti nell’abitazione dell’arrestato. L’intervento delle forze dell’ordine è scaturito da controlli mirati sulla movimentazione di pacchi tramite corrieri espressi, evidenziando come le reti criminali utilizzino logistica moderna per il traffico di droghe. Il sospetto è stato bloccato mentre tentava di ritirare uno scatolone che emanava un odore forte riconducibile ai cannabinoidi, confermando la presenza di ingenti quantità di sostanze illegali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

