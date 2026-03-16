Chirurgia estetica | blitz della Finanza a Napoli contro i falsi professionisti del ritocco

A Napoli, la Guardia di Finanza ha scoperto e denunciato otto persone che esercitavano la professione di medico estetico senza licenza. Durante le operazioni sono state sequestrate migliaia di fiale di botulino e acido ialuronico trovate in studi clandestini. L’intervento ha coinvolto diversi locali non autorizzati che offrivano interventi di chirurgia estetica senza rispettare le normative di legge.

Chirurgia estetica: a Napoli la Guardia di Finanza denuncia 8 falsi medici. Sequestrate migliaia di fiale di botulino e acido ialuronico in studi abusivi. La chirurgia estetica e la medicina rigenerativa sono finite al centro di una vasta operazione di controllo condotta dalla Guardia di Finanza di Napoli, che ha portato alla luce un fitto sottobosco di abusivismo professionale. Otto persone sono state denunciate dopo essere state scoperte a somministrare trattamenti invasivi senza alcuna qualifica medica né le autorizzazioni sanitarie previste dalla legge. L'indagine, che ha interessato diverse aree della provincia, ha svelato un sistema parallelo dove il desiderio di bellezza metteva seriamente a rischio la salute dei pazienti. 🔗 Leggi su 2anews.it

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Chirurgia estetica senza autorizzazioni, denunciati 8 falsi medici. Pubblicizzavano interventi sui social, sequestri tra Napoli e provincia #ANSA x.com