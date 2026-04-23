Blitz della Guardia di Finanza | smantellata rete online di falsi tra social dirette e gruppi chiusi

La Guardia di Finanza ha portato a termine un’operazione contro una rete di vendita di merce contraffatta attiva da diversi anni nel quartiere Giostra di Messina. Durante l’intervento sono state eseguite sette ordinanze di custodia cautelare nei confronti di altrettante persone. La rete operava attraverso social, dirette e gruppi chiusi, offrendo prodotti falsificati online. L’operazione ha portato allo smantellamento dell’intera struttura.

Una rete strutturata di vendita online di merce contraffatta, attiva da anni e radicata nel quartiere Giostra di Messina, è stata smantellata dalla Guardia di Finanza che ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di sette persone. Il provvedimento, disposto dal Giudice per le.🔗 Leggi su Messinatoday.it Notizie correlate Blitz della Guardia di Finanza a Solofra: smantellata maxi-associazione dedita al riciclaggio internazionaleLa Guardia di Finanza di Solofra ha smontato un'organizzazione criminale costruita con pazienza e cinismo. Leggi anche: Abusivismo commerciale, blitz della Guardia di Finanza: chiusi un autolavaggio e due officine Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Blitz della Guardia di Finanza, smantellato giro di escort di lusso: calciatori di Serie A tra i clienti; Blitz della Guardia di Finanza: smantellata rete online di falsi tra social, dirette e gruppi chiusi; Porto di Valdaro: blitz della guardia di finanza di Mantova, sequestrata nave cisterna; Droga sul litorale, blitz della Guardia di Finanza: misure cautelari anche a Santa Marinella - Quotidiano La. Tabacco illegale, blitz della Guardia di Finanza ad Aprilia: sequestrati 950 kg di SnusI Finanzieri del Comando Provinciale di Roma, nel quadro del dispositivo di presidio permanente di controllo economico del territorio, hanno intensificato ... castellinotizie.it Droga, nuovo blitz della Guardia di Finanza sul litoraleNon si allenta la pressione delle forze dell’ordine sul litorale viterbese. Dalle prime luci dell’alba di oggi, lunedì 20 aprile, la Guardia di Finanza è tornata in azione a Tarquinia per quello che a ... civonline.it Maxi blitz della Guardia di Finanza: pompe taroccate, gasolio tagliato con scarti industriali e bollette meccaniche da capogiro. La mappa italiana del carburante fuorilegge e le regole per non farsi ingannare al distributore Per saperne di più, vai su Automoto. - facebook.com facebook Sanità e Pnrr, blitz della Guardia di Finanza all’Asp di Crotone: verifiche su rimborsi x.com