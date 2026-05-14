Catalogna MotoGP i segreti della pista di Montmeló

La MotoGP torna in Spagna, questa volta sul circuito di Montmeló, una settimana dopo il Gran Premio di Francia. La gara si svolge in un momento dell’anno diverso rispetto a quella del 2022, che si tenne a inizio settembre, e questo potrebbe influire sulle condizioni climatiche e sulla temperatura dell’asfalto. Gli appassionati si preparano a seguire le dinamiche della corsa, che vede protagonisti piloti di varie squadre e moto di alta performance. La pista di Montmeló è nota per le sue caratteristiche tecniche e per il livello di competitività che offre.

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Una settimana dopo il GP Francia la MotoGP torna in Spagna per il GP Catalunya. L’anno scorso si disputò a inizio settembre, pertanto le condizioni meteo e le temperature dell’asfalto potrebbero essere differenti. In quell’occasione gli spettatori furono 187.086, il dato maggiore dal 2009. Questo è il 35° anno di fila che il Circuit de Barcelona-Catalunya ospita almeno GP ma nel 2024 fu anche teatro del GP Solidarietà a novembre. La curva più dura del Circuit de Barcelona-Catalunya per l’impianto frenante è la prima: le MotoGP passano da 341 kmh a 101 kmh in 4,9 secondi in cui percorrono 266 metri mentre i piloti esercitano un carico sulla leva del freno di 6,2 kg. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Catalogna MotoGP, i segreti della pista di Montmeló ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento MotoGP, i precedenti di Bezzecchi nel GP di Catalogna. Trend negativo da invertire al MontmelòMarco Bezzecchi si presenterà da leader del campionato tra pochi giorni a Barcellona per il weekend del Gran Premio di Catalogna 2026, sesta tappa... Leggi anche: MotoGP a Jerez, pista dura per i freni: i segreti delle staccate Temi più discussi: MotoGP Catalunya 2026: orari, tv, meteo e segreti del circuito; MotoGp: frattura per Marquez, salta Gp di Francia e anche Catalogna; MotoGp, Marc Marquez in lacrime nel box: il segreto sull’infortunio. La strategia Ducati può essere stravolta. MotoGP Catalogna 2026: gli orari TV su Sky, Now e TV8Gli orari TV (in diretta su Sky e Now e in differita su TV8) del GP di Catalogna a Barcellona, sesta tappa della MotoGP 2026. Tutto quello che c’è da sapere. iconmagazine.it MotoGP su TV8: orari GP Catalogna 2026, il programma in chiaro dal 15 al 17 maggioIl Gran Premio di Catalogna di MotoGP andrà in scena dal 15 al 17 maggio. La Sprint del sesto atto dell'edizione 2026 del Motomondiale inizierà alle ore ... oasport.it