La MotoGP arriva a Jerez per il quarto round stagionale, un circuito noto per le sue caratteristiche di pista dura per i freni. Le moto affrontano curve impegnative e staccate intensive, richiedendo una gestione accurata delle frenate. I piloti affrontano un tracciato che mette alla prova la resistenza dei sistemi frenanti, con alcune curve che richiedono decelerazioni molto elevate. La gara si prepara a mettere in evidenza le strategie di gestione del ritmo e delle tecnologie di frenata.

La MotoGP sbarca in Europa per il 4° appuntamento stagionale. Si corre sulla pista spagnola di Jerez, tracciato di 4,423 km tra i più impegnativi per i freni: in una scala da 1 a 6 si è meritato un indice di difficoltà di 4 grazie alle 11 frenate al giro per complessivi 33 secondi e mezzo, pari al 35 per cento della gara. Tre frenate sono della categoria High, 4 sono Medium e altrettante Light. Le decelerazioni variano da 0,5 a 1,5 g a seconda delle curve. La curva più dura del Circuito de Jerez Angel Nieto per l’impianto frenante è la 6, intitolata a Dani Pedrosa: le MotoGP passano da 295 kmh a 69 kmh grazie ad una staccata di 5,4 secondi, una delle 10 più lunghe del Mondiale in termini di tempo.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - MotoGP a Jerez, pista dura per i freni: i segreti delle staccate

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