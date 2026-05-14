Castelvenere è Filippo Pio Romanelli il nuovo coordinatore del Forum dei Giovani

A Castelvenere, Filippo Pio Romanelli è stato nominato nuovo coordinatore del Forum dei Giovani. Il direttivo del forum è stato recentemente rinnovato e prevede incontri tra i giovani e l’amministrazione comunale per discutere di idee e progetti. La nomina di Romanelli è stata comunicata ufficialmente, e il nuovo organo si prepara a portare avanti iniziative che coinvolgano la comunità giovanile della città. La collaborazione tra giovani e amministrazione è una delle principali priorità del forum.

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È Filippo Pio Romanelli il nuovo coordinatore del Forum dei Giovani di Castelvenere.Romanelli è stato eletto al termine delle votazioni che si sono svolte nell’aula consiliare del Comune. Oltre a Romanelli, nel direttivo entrano a far parte Marzio Carlo, Enrico Coletta, Antonio Foschini, Goffredo Guadagno, Matteo Tamborra e Alessandro Tanzi. Dopo la proclamazione i giovani del Forum e gli amministratori hanno brindato con la falanghina di Castelvenere. Comunicato Stampa Operazione dei Carabinieri della Compagnia di Cerreto Sannita: rafforzati i controlli nei 21. Comunicato Stampa Quarto arresto per droga in pochi giorni: sequestrati oltre 600 grammi di hashish,. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com © Fremondoweb.com - Castelvenere, è Filippo Pio Romanelli il nuovo coordinatore del Forum dei Giovani ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Pontecagnano, Gaetano Gambardella nuovo coordinatore del Forum dei Giovani Castelvenere, indette le elezioni del Forum dei Giovani: si vota il 13 maggioSono state indette per mercoledì 13 maggio le elezioni per il rinnovo del Forum dei Giovani di Castelvenere.