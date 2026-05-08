A Castelvenere il 13 maggio si svolgeranno le elezioni per il rinnovo del Forum dei Giovani. Le votazioni si terranno dalle 16 alle 19, durante le quali i cittadini giovani potranno esprimere la loro preferenza per l’elezione dei rappresentanti dell’organismo di partecipazione giovanile. L’appuntamento è fissato per quel giorno, con le urne aperte nel pomeriggio.

Sono state indette per mercoledì 13 maggio le elezioni per il rinnovo del Forum dei Giovani di Castelvenere. A comunicarlo è il sindaco Alessandro Di Santo. Potranno esprimere il proprio voto i componenti del Forum dei Giovani residenti nel Comune. Sarà obbligatorio presentarsi al seggio con un documento di identità in corso di validità e non sarà consentito il voto per delega. Le operazioni di voto si svolgeranno nella sola giornata del 13 maggio, dalle ore 16:00 alle ore 19:00, presso l’aula consiliare del Comune di Castelvenere, dove sarà allestito il seggio elettorale. “Il Forum dei Giovani – sottolinea il sindaco Di Santo – rappresenta un importante strumento di partecipazione, pensato per avvicinare i giovani alle istituzioni e le istituzioni al mondo giovanile.🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Castelvenere, indette le elezioni del Forum dei Giovani: si vota il 13 maggio

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