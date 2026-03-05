Pontecagnano Gaetano Gambardella nuovo coordinatore del Forum dei Giovani

Gaetano Gambardella è stato scelto come nuovo coordinatore del Forum dei Giovani di Pontecagnano Faiano. Le elezioni per il rinnovo del direttivo si sono svolte la scorsa settimana, con la lista “Attivamente” che ha ottenuto 440 voti. La vittoria della lista ha portato alla nomina di Gambardella nel ruolo di guida del gruppo giovanile locale.

Più di 700 i votanti. A prevalere è stata la lista "Attivamente". Il neo coordinatore ha le idee chiare: "Lavoreremo per proporre una programmazione di eventi seria, credibile e continuativa" Gaetano Gambardella è il nuovo coordinatore del Forum dei Giovani di Pontecagnano Faiano. Le elezioni per il rinnovo del direttivo, tenutesi la scorsa settimana, hanno sancito la vittoria della lista “Attivamente”, che ha ottenuto 440 voti. “Next”, l'altra lista in campo, ha invece raccolto 285 preferenze. In base alla legge elettorale in vigore, la lista vincitrice ha ottenuto 9 seggi, mentre la lista sconfitta 6. Questi gli eletti: per... 🔗 Leggi su Salernotoday.it

