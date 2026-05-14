Castello Festival 2026 alza il sipario | da Suzanne Vega a Paolo Fresu l’estate di Padova parla internazionale
È stato annunciato il cartellone della dodicesima edizione del Castello Festival, la rassegna musicale che si svolgerà a Padova durante l’estate 2026. Tra gli artisti confermati ci sono Suzanne Vega e Paolo Fresu, che porteranno sul palco performance di rilievo internazionale. La manifestazione è promossa dal Comune di Padova con il supporto della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, e organizzata dalla Scuola di.
Con l’annuncio dei primi grandi nomi in cartellone prende forma la dodicesima edizione di Castello Festival, la rassegna estiva promossa dal Comune di Padova – Assessorato alla Cultura, con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo e l’organizzazione della Scuola di.🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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