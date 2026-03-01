Castellammare di Stabia e Gragnano | controlli dei Carabinieri

Nelle città di Castellammare di Stabia e Gragnano, i Carabinieri hanno effettuato un servizio di controllo del territorio. Durante l'intervento sono stati verificati i locali pubblici e le attività di intrattenimento, oltre a effettuare controlli su strada. L'operazione ha coinvolto diverse forze e si è protratta per alcune ore. Nessuna informazione aggiuntiva sui risultati delle verifiche è stata resa nota.

Tra Castellammare di Stabia e Gragnano, un servizio straordinario di controllo del territorio, con verifiche nei locali pubblici e nelle attività di intrattenimento, oltre a controlli su strada. Durante l’operazione dei Carabinieri della compagnia stabiese e della polizia municipale è stato controllato un esercizio commerciale, al quale sono state contestate numerose irregolarità legate soprattutto alle autorizzazioni mancanti e agli adempimenti per la musica e l’intrattenimento. Sono emerse anche criticità igieniche e organizzative nei locali e negli spazi riservati al personale, con alimenti e bevande conservati in modo non corretto. Nel complesso è stata elevata una sanzione amministrativa di oltre 7mila euro e sono stati avviati i provvedimenti per interrompere l’attività di pubblico spettacolo non regolarmente segnalata. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

