A Castellammare del Golfo, i Carabinieri hanno arrestato un uomo di 41 anni dopo aver trovato in suo possesso un ingente quantitativo di hashish suddiviso in numerosi involucri. Durante una perquisizione, i militari hanno sequestrato circa 110 dosi di droga. L’operazione si inserisce in un’attività di contrasto alla diffusione di sostanze stupefacenti nella zona.

Un uomo di 41 anni è stato arrestato a Castellammare del Golfo dai Carabinieri dopo il ritrovamento di un quantitativo di stupefacente suddiviso in numerosi involucri. L’operazione, che ha portato al sequestro di circa 45 grammi di hashish distribuiti in 110 dosi, è scaturita da un’attività di controllo mirata sul territorio condotta dalle forze dell’ordine locali e dal 12° Battaglione Carabinieri Sicilia. L’operazione di controllo e l’intervento della Compagnia Intervento Operativo. Le dinamiche che hanno portato alla cattura del quarantunenne si sono concentrate durante un servizio straordinario volto a monitorare la zona, attraverso perquisizioni sia personali che domiciliari. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Castellammare, blitz dei Carabinieri: 110 dosi di hashish sequestrate

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Castellammare: trovato in casa con 110 dosi di hashish. Arrestato 41enne #Tp24 #Notizie #Sicilia - facebook.com facebook