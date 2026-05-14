Castell’Alfero | tra tesori del Palio e il Roseto della Sorpresa

A Castell’Alfero si svolgono eventi legati al Palio, con costumi e maschere che vengono custoditi all’interno di un castello. Accanto a questa tradizione, si trova un roseto che ospita varietà di rose rare, coltivate e curate per oltre trent’anni. Questi luoghi attraggono visitatori interessati alla storia e alla botanica, offrendo un’immagine di tradizione locale e biodiversità. Le due attrazioni rappresentano un punto di riferimento per la comunità e i visitatori che desiderano scoprire aspetti nascosti e unici del territorio.

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? Domande chiave Cosa nascondono i costumi e le maschere del Palio nel castello?. Dove si trova il roseto con specie rare ricercate per trent'anni?. Come hanno coinvolto gli studenti nella conservazione della memoria storica?. Quali installazioni artistiche si possono scoprire lungo i sentieri inediti?.? In Breve Mostra Palio sabato 16 maggio dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 19:00.. Studenti locali presentano lavori scolastici presso il castello dei Conti Amico.. Domenica 17 maggio conferenza di Elena Maggiora alle ore 16:00 a Perno.. Percorso con 13 installazioni Reland guidato dal gruppo R-Evoluzione dopo la conferenza.. Il programma di Castell’Alfero per il fine settimana del 16 e 17 maggio 2026 mette al centro la rassegna Golosaria Monferrato attraverso mostre storiche, botanica e sentieri naturalistici. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Castell’Alfero: tra tesori del Palio e il Roseto della Sorpresa ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Viviverde a Castell’Alfero: tra garden design e poesia della naturaIl gruppo R-Evoluzione porta la riflessione sulla sostenibilità e sul patrimonio naturale nel cuore di Castell’Alfero con una serie di appuntamenti... Palio della Rana, verdetto ribaltato. Il Palio è assegnato a San SilvestroSulla coppa, alla fine, accanto all’anno 2026 ci sarà scritto “Contrada San Silvestro“. Si parla di: Golosaria | il ventennale tra rose rare e ville storiche nel Monferrato. Golosaria: mostre, rose e passeggiate a Castell’AlferoNell'ambito della rassegna Golosaria Monferrato 2026, il Comune di Castell'Alfero propone un interessante programma per le giornate di sabato e domenica ... atnews.it A Castell’Alfero torna ViviVerde: il programma della giornata tra enogastronomia, camminate e intrattenimentoSabato 25 aprile 2026 Castell’Alfero accoglierà la 25° Edizione di Viviverde, manifestazione che quest’anno si presenterà con una veste enogastronomica particolarmente ricca ed un variegato programma ... atnews.it