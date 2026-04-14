Viviverde a Castell’Alfero | tra garden design e poesia della natura

A Castell’Alfero, il gruppo R-Evoluzione organizza una serie di eventi per celebrare la venticinquesima edizione della fiera Viviverde, concentrandosi su temi legati alla sostenibilità e al patrimonio naturale. Le iniziative, che coinvolgono il mondo del garden design e l’arte di apprezzare la natura, si svolgono nel centro del paese e attirano visitatori interessati a scoprire pratiche e proposte legate alla cura del verde e alla tutela ambientale.

Il gruppo R-Evoluzione porta la riflessione sulla sostenibilità e sul patrimonio naturale nel cuore di Castell’Alfero con una serie di appuntamenti che aprono le celebrazioni per la venticinquesima edizione della fiera Viviverde. Le iniziative, sostenute dal Comune locale, si terranno venerdì 17 e sabato 18 aprile presso il Salone verde del Castello, preparando il terreno per il grande evento previsto dall’alba al tramonto di sabato 25 aprile. Progettazione verde e biodiversità: l’approccio tecnico di Elena Maggiora. Venerdì 17 aprile, alle ore 21, il programma prende il via con un intervento focalizzato sulla gestione intelligente degli spazi esterni.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Viviverde a Castell’Alfero: tra garden design e poesia della natura Carnevale di Castell’Alfero rinviato: maltempo e sicurezza prioritaria, tra impatti economici e allerta clima.Carnevale di Castell’Alfero rinviato per maltempo: in bilico tra tradizione, sicurezza ed economia locale Il Carnevale di Castell’Alfero, atteso... “Sogni di natura” mette insieme olfatto e arte pittorica: natura, poesia e risveglio della stagione primaverileLe arti della tradizione pittorica bolognese e della profumeria contemporanea si intrecciano nel progetto “Sogni di natura”, un percorso olfattivo... Chiesa Madonna della Neve, Castell’Alfero (AT). Foto di Franco Fornaca, unei soggetti che compongono la mostra "MioAstigiano - mio, tuo, nostro" che inaugura venerdì 17 aprile al Museo Diocesano di Asti - facebook.com facebook