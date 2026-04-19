Palio della Rana verdetto ribaltato Il Palio è assegnato a San Silvestro

Il Palio della Rana ha avuto un cambio di risultato: alla fine, la vittoria è andata alla contrada San Silvestro. La coppa, che riporta l’anno 2026, sarà decorata con il nome di questa contrada. L’esito del concorso è stato ufficializzato dopo un procedimento che ha determinato il ribaltamento del verdetto precedente. Ora, la contrada trionfante si appresta a ricevere il riconoscimento in questa edizione.

Sulla coppa, alla fine, accanto all’anno 2026 ci sarà scritto “ Contrada San Silvestro “. Il verdetto che ribalta il risultato di domenica scorsa è arrivato nella serata di venerdì, quando la Pro Loco assieme ai giudici, i maestri di campo, hanno comunicato l’esito del ricorso presentato dai secondi classificati, che ora diventano i vincitori del sessantesimo Palio della Rana. Il ricorso dei giallobianchi era giunto nei giorni scorsi, in modo ufficiale, dopo le proteste e le polemiche che erano iniziate immediatamente dopo il taglio del traguardo. In piazza Garibaldi infatti San Silvestro era giunta seconda dietro la Pieve, che però era arrivata al traguardo con la carriola condotta con una sola mano, cosa vietata dal regolamento.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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60° Palio della Rana Fermignano: il programma 2026

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