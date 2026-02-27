A Vittoria, un ragazzo di 23 anni è stato arrestato durante un blitz in casa sua, dove sono state trovate diverse armi. Tra queste, sono stati sequestrati un numero consistente di strumenti da fuoco e di armi di varia natura. L’intera operazione è stata condotta dalle forze dell’ordine, che hanno messo sotto sequestro il materiale trovandolo in possesso del giovane.

A Vittoria, in provincia di Ragusa, un giovane di 23 anni è stato fermato per detenzione illegale di armi e ricettazione. L’intervento dei Carabinieri è stato effettuato nel centro storico della città, dove, durante una perquisizione domiciliare, sono stati rinvenuti un fucile da caccia rubato e due pistole modificate. Operazione dei Carabinieri: la fonte della notizia Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’attività di controllo del territorio da parte del Comando Provinciale di Ragusa è stata intensificata nelle ultime settimane, con particolare attenzione alla prevenzione dei reati e alla tutela della sicurezza pubblica. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Blitz in casa di un 23enne a Vittoria, scoperto arsenale: quali armi sono state trovate, arrestato il ragazzo

