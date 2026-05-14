Castel Volturno armi e munizioni nascoste nella controsoffitta | carabinieri arrestano 45enne

I carabinieri hanno arrestato un uomo di 45 anni a Castel Volturno, trovandolo in possesso di armi e munizioni nascosti nella controsoffitta della sua abitazione. Durante un controllo, i militari hanno scoperto un piccolo arsenale da guerra celato in un’area sopra il soffitto. L’uomo è stato portato in caserma e l’autorità giudiziaria ha disposto le procedure di custodia. La scoperta si inserisce in un’operazione di contrasto al traffico di armi.

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Nascondeva un piccolo arsenale da guerra all’interno della controsoffittatura della propria abitazione. È quanto scoperto nel pomeriggio di ieri dai militari della Stazione Carabinieri di Varcaturo che hanno arrestato per detenzione di armi clandestine e ricettazione Alfonso Villella, 45enne del posto, già noto alle forze dell’ordine. Castel Volturno: armi e munizioni nascoste nella controsoffitta. Carabinieri arrestano un 45enne L’uomo era monitorato dai carabinieri che hanno deciso di compiere il blitz nell’abitazione di Castel Volturno dove risiedeva. Durante la perquisizione, nascosta all’interno di una scatola in legno nascosta nella controsoffittatura, una pistola semiautomatica Colt calibro 45 con matricola abrasa.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Castel Volturno, armi e munizioni nascoste nella controsoffitta: carabinieri arrestano 45enne ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Droga e armi nascoste in un palazzo di Giostra, i carabinieri arrestano un 43enne Castel Volturno: scoperto arsenale in casa, arrestato 45enneI Carabinieri hanno rinvenuto armi e munizioni nascoste nella controsoffittatura dell’abitazione dell’uomo. Temi più discussi: Castel Volturno: due minorenni denunciati dai Carabinieri per porto abusivo di armi; Castel Volturno: controlli della Polizia di Stato contro lo spaccio di sostanze stupefacenti. Un arresto - Polizia di Stato; Più sicurezza con due nuovi metal detector per la polizia municipale; Sullo scooter con coltello e tirapugni, denunciati. AUTOFFICINA CARROZZERIA SS 11 DI SANTI ALESSIO - Results on X | Live Posts & Updates x.com Castel Volturno, armi e munizioni nella controsoffitta: arrestato 45enneNascondeva un piccolo arsenale da guerra all’interno della controsoffittatura della propria abitazione. È quanto scoperto nel pomeriggio di ieri dai militari della ... ilmattino.it Castel Volturno, rintracciato nel Villaggio Coppola e arrestato: deve scontare 3 anni per stalking e furtiCastel Volturno (Caserta) - Si nascondeva nel Villaggio Coppola il 40enne arrestato dalla Polizia di Stato in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso ... pupia.tv