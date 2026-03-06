Droga e armi nascoste in un palazzo di Giostra i carabinieri arrestano un 43enne

I carabinieri hanno arrestato un uomo di 43 anni durante un’operazione a Giostra, dove avevano già sequestrato diversi chili di droga e armi in una palazzina il 25 febbraio. L’individuo è stato preso in custodia nell’ambito di un blitz che ha portato alla scoperta di sostanze stupefacenti e armi nascoste all’interno del palazzo.

La svolta dopo il blitz dello scorso mese. L'uomo si nascondeva in un appartamento del centro C'è un altro arresto legato al blitz che lo scorso 25 febbraio ha permesso ai carabinieri di rinvenire chili di droga e armi in una palazzina di Giostra. Ieri, su richiesta della Procura distrettuale di Messina, il gip ha disposto la misura personale della custodia cautelare in carcere di un 43enne per i reati di "detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti", "detenzione abusiva di armi clandestine e alterate", e "ricettazione". Nello specifico, le operazioni avevano consentito di sequestrare complessivamente circa 3,3 kg di marijuana, 800 grammi di cocaina e 120 grammi di crack, che diverso materiale Idoneo alla pesatura e al confezionamento delle dosi. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

