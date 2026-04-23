Sanità scontro politico sul Melorio | Aveta attacca il sindaco e chiama in causa il Pd

A Santa Maria Capua Vetere, la discussione sulla sanità si è accesa intorno al Centro di Prime Cure dell’ospedale Melorio, diventando motivo di forti tensioni tra le forze politiche. Un rappresentante ha rivolto critiche al sindaco e ha coinvolto il Partito Democratico, accendendo un dibattito acceso sulla gestione e le decisioni relative alla struttura sanitaria. La polemica si inserisce in un quadro di discussioni più ampie sulla tutela dei servizi pubblici locali.

È scontro aperto sulla sanità a Santa Maria Capua Vetere, dove il dibattito sul Centro di Prime Cure dell’ospedale Melorio si trasforma in un duro confronto politico. A innescare la polemica è il video del sindaco Antonio Mirra, a cui replica con toni decisi il consigliere regionale del Movimento.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Agricoltura, scontro politico a Fiumicino: il Pd attacca, Costa rispondeFiumicino, 7 aprile 2026 – Si accende il confronto politico sul futuro del comparto agricolo a Fiumicino. Caso dirigente, scontro politico a Como: PD e Fratelli d’Italia attaccano il sindacoLa vicenda del dirigente comunale finita sulle pagine de La Provincia accende lo scontro politico a Como. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Ospedale di Giulianova, scontro politico sul Day Surgery; Isola Capo Rizzuto, scontro su DUP e sanità; Riforma Ssn, le Regioni frenano: Violato il principio di leale collaborazione e mancano le risorse economiche. Chiesta la sospensione dell’iter; Sanità pugliese, scontro politico sulle Sanitaservice: FdI chiede chiarezza sul modello e sui costi. Sanità pugliese, scontro politico sulle Sanitaservice: FdI chiede chiarezza sul modello e sui costiBARI - Nuovo confronto politico sul sistema delle Sanitaservice, al centro delle critiche e delle valutazioni sul disavanzo della sanità regionale. Il dibattito coinvolge esponenti della maggioranza e ... giornaledipuglia.com Sanità Marche, scontro su inchiesta plasma e criticità nei pronto soccorsoCalcinaro e Mancinelli sulla commissione d'inchiesta sul plasma che ha avuto l'ok dall'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale ... centropagina.it Scippo alla sanità nella Valle dell'Esaro: il PD dice basta! Nel silenzio generale sono stati cancellati 8 milioni di euro che servivano per la casa della salute. Un tradimento che colpisce 50.000 cittadini e il loro diritto alle cure. #PD, #sanitàcalabria, #CasaDella - facebook.com facebook Sanità gallurese al collasso, la presidente Alessandra Todde incontra i sindacati x.com