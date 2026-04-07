Agricoltura scontro politico a Fiumicino | il Pd attacca Costa risponde

A Fiumicino si accende il dibattito pubblico sul settore agricolo, con il Partito Democratico che critica le politiche adottate e un rappresentante locale che risponde alle accuse. La discussione riguarda temi legati allo sviluppo e alle scelte amministrative in ambito agricolo, coinvolgendo diverse figure politiche e rappresentanti delle istituzioni del territorio. La tensione tra le parti si manifesta attraverso dichiarazioni pubbliche e confronti diretti.

Fiumicino, 7 aprile 2026 – Si accende il confronto politico sul futuro del comparto agricolo a Fiumicino. Da una parte il Partito democratico, che annuncia il deposito di una mozione per chiedere misure di sostegno al settore; dall’altra l’assessore all’Agricoltura Stefano Costa, che rivendica l’impegno dell’amministrazione e richiama i limiti di intervento di un ente locale. Ad annunciare l’iniziativa è Erica Antonelli, prima firmataria del documento insieme ai consiglieri comunali Di Genesio Pagliuca, Zorzi e Calicchio. “Abbiamo protocollato un documento per sollecitare interventi a sostegno del settore”, dichiara la consigliera. Secondo Antonelli, “la guerra nel Golfo ha fatto impennare i prezzi di fertilizzanti e carburanti, disorientando gli agricoltori nella fase più critica, proprio a ridosso delle semine primaverili”. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Leggi anche: Capitale del Mare, scontro politico a Fiumicino: Petrillo accusa, Costa replica Fiumicino, scontro post-referendum: il Pd attacca la maggioranza, replica del centrodestraFiumicino, 28 marzo 2026 – Si accende il confronto politico a Fiumicino all’indomani del referendum. Temi più discussi: Crisi del latte, scontro politico in Regione: anche la Lega incalza la maggioranza e sollecita interventi concreti; Alluvione, torna lo scontro politico: Manutenzione assente. Propaganda; Fine del mercato di Pulia Una sconfitta per la città; Caos sui fondi all'agricoltura, il Centro Studi chiede l'annullamento del bando: Professionisti bloccati, disparità gravissima. Agricoltura, scontro politico a Fiumicino: il Pd attacca, Costa rispondeI dem: Servono interventi per superare la crisi. La replica dell'assessore: Siamo già al fianco del settore ... ilfaroonline.it Concimi naturali nel mirino Coldiretti: Basta demonizzare il digestato mentre i costi agricoli esplodonoColdiretti Torino accoglie l’iniziativa Ue: tra crisi energetica e costi alle stelle, il tema diventa strategico ... giornalelavoce.it La nuova presidente di Cia-Agricoltori italiani del Trentino, Mara Baldo, raccoglie il testimone da Paolo Calovi. Tra le sfide la sostenibilità economica delle aziende, la semplificazione normativa, il ricambio generazionale e la valorizzazione dell’agricoltura di m - facebook.com facebook Il vino buono si fa in vigna E se ieri siamo scesi nelle cantine, oggi si riparte da qui: dalla terra. Stivali di gomma, mani nel suolo e via tra i filari per dissodare, praticare il diserbo manuale e capire davvero cosa significa agricoltura rigenerativa #MoetChand x.com