Cassonetti smart dalla Macchia Gialla al Candelaro Fabio e Dino testimonial della campagna ‘Basta poco’
A Foggia sono stati installati nuovi cassonetti intelligenti lungo le vie della Macchia Gialla e del Candelaro. Per promuovere questa iniziativa, il Comune ha scelto di coinvolgere come testimonial due attori locali, Fabio Conticelli e Dino La Cecilia. La campagna di comunicazione denominata ‘Basta poco’ è stata lanciata in contemporanea con l’installazione, che coinvolge le aree indicate. L’obiettivo è sensibilizzare i cittadini sull’uso corretto dei nuovi contenitori e migliorare la raccolta differenziata.
Sono gli attori foggiani Fabio Conticelli e Dino La Cecilia i testimonial della campagna di comunicazione ‘Basta poco’, lanciata da Comune di Foggia e Amiu Puglia spa in concomitanza con l’installazione dei nuovi cassonetti intelligenti in città. Sono Ala-Dino e il genio della lampada (Fabio) in. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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