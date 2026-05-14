Cassonetti smart dalla Macchia Gialla al Candelaro Fabio e Dino testimonial della campagna ‘Basta poco’

A Foggia sono stati installati nuovi cassonetti intelligenti lungo le vie della Macchia Gialla e del Candelaro. Per promuovere questa iniziativa, il Comune ha scelto di coinvolgere come testimonial due attori locali, Fabio Conticelli e Dino La Cecilia. La campagna di comunicazione denominata ‘Basta poco’ è stata lanciata in contemporanea con l’installazione, che coinvolge le aree indicate. L’obiettivo è sensibilizzare i cittadini sull’uso corretto dei nuovi contenitori e migliorare la raccolta differenziata.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui