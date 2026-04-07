Foggia cassonetti della spazzatura in fiamme da Rione Martucci a Macchia Gialla

Nella notte, a Foggia, cinque cassonetti della spazzatura sono stati incendiati in diversi quartieri, tra cui Rione Martucci e Macchia Gialla. Le fiamme hanno causato danni alle strutture e interruzioni nella raccolta dei rifiuti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza le zone interessate. Non si sono registrate persone coinvolte negli incendi.

Sul posto è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Foggia che hanno spento i vari incendi, bonificando e mettendo in sicurezza le zone colpite Notte di fuoco a Foggia, dove almeno cinque cassonetti della spazzatura posizionati in strada sono stati dati alle fiamme in diversi quartieri cittadini. I roghi si sono susseguiti nel corso della notte tra il 6 e il 7 aprile: due casi sono stati segnalati al Rione Martucci, altrettanti in zona Macchia Gialla e l'ultimo al Villaggio Artigiani. Pochi dubbi sulla matrice dolosa delle fiamme. Sul posto è stato necessario l'intervento in sequenza dei... 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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