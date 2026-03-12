Del Piero è stato scelto come testimonial della nuova campagna contro il razzismo promossa dalla Lega Serie A. La campagna mira a sensibilizzare l'opinione pubblica e a promuovere un messaggio di rispetto e inclusione nel calcio. La Lega ha annunciato questa iniziativa attraverso comunicati ufficiali, coinvolgendo l'ex calciatore come figura rappresentativa.

. Il capitano in compagnia di Vieri e Capello. Lega Calcio Serie A e UNAR (Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali della Presidenza del Consiglio dei Ministri) rinnovano il loro impegno nel contrasto al razzismo e ad ogni forma di discriminazione promuovendo, in occasione della 29ª e 30ª Giornata della Serie A Enilive 20252026 e in concomitanza con la XXII Settimana di Azione contro il razzismo (14-22 marzo 2026), la propria campagna di sensibilizzazione “Keep Racism Out”. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata L’iniziativa, dalla scorsa stagione, ha introdotto un approccio innovativo e diretto nei confronti del pubblico, trasformando il linguaggio e i gesti tipici del tifo in strumenti di lotta al razzismo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Del Piero contro il razzismo: Alex testimonial della nuova campagna della Lega Serie A

