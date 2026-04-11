Chiedeva denaro ai commercianti per evitare sanzioni | assolto maresciallo dell' ufficio marittimo

La Cassazione ha assolto definitivamente il maresciallo dell'ufficio circondariale marittimo di Sciacca, di 55 anni, coinvolto in un procedimento legale. L’accusa riguardava presunte richieste di denaro ai commercianti per evitare sanzioni. La decisione definitiva è stata comunicata dopo aver esaminato il caso in modo approfondito. Il maresciallo aveva affrontato un procedimento giudiziario che si è concluso con l’assoluzione.

Assolto definitivamente in Cassazione il maresciallo dell'ufficio circondariale marittimo di Sciacca Giancarlo Catalani di 55 anni. Era accusato di concussione e tentato abuso d'ufficio. In primo grado era stato condannato a 3 anni di reclusione, poi il ribaltamento della sentenza con. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Stalking a una 20enne, maresciallo assoltoAccusato di stalking nei confronti di una ragazza di 20 anni, fragile e con disturbi mentali, l’ex comandante della stazione dei carabinieri di San... Milano, assolto un ex maresciallo accusato di stalking: ‘Il fatto non sussiste’Un processo lungo e delicato, nato dalle accuse di una giovane considerata particolarmente fragile, si chiude con un’assoluzione piena.