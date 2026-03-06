Mio figlio chiedeva solo aiuto me l’hanno ammazzato

Lucia Cosenza si presenta in aula con una fotografia del figlio, Giovanni Sala, morto a 34 anni davanti alla sede di Sky a Rogoredo nella notte tra il 19 e il 20 agosto 2023. La madre ha dichiarato che il figlio chiedeva solo aiuto prima di essere ucciso. La Corte d’Assise di Milano ascolta il procedimento riguardante la vicenda.

Lucia Cosenza è una madre che cerca giustizia. In aula, davanti alla Corte d’Assise di Milano, ha portato con sé una cornice con il ritratto del figlio, Giovanni Sala, morto a 34 anni davanti alla sede di Sky a Rogoredo nella notte tra il 19 e il 20 agosto 2023. Nella foto "Gianni" ha i capelli un po’ lunghi e ricci, sorride, sembra sereno. Lucia porta una collana al collo che somiglia a un amuleto: anche lì c’è la foto del figlio, quella con i tatuaggi sul viso, che siamo abituati a conoscere dalle pagine di cronaca. "Voglio che tutti vedano la sua faccia", dice. Un figlio fragile e amato Giovanni. Il processo si è spesso soffermato sui suoi problemi di droga, sulla tossicodipendenza che lo aveva portato su una strada pericolosa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it

