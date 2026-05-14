Il ministro della Giustizia ha definito “anomala” la situazione relativa al caso di Garlasco, in cui l’imputato era stato assolto due volte. Durante un convegno a Roma, Nordio ha espresso i propri dubbi sulla validità delle decisioni giudiziarie precedenti e ha suggerito che la legge dovrebbe essere modificata per affrontare eventuali anomalie di questo tipo. La vicenda riguarda un omicidio avvenuto nel 2007, con un procedimento avviato più volte senza condanne definitive.

Garlasco (Pavia), 14 maggio 2026 – “Una situazione anomala, che non ho mai visto”. Il ministro della Giustizia Carlo Nordio, rispondendo a una domanda a un convegno ieri a Roma, è tornato a parlare del delitto di Garlasco. Per l’omicidio di Chiara Poggi nel 2007 c’è un condannato in via definitiva, Alberto Stasi, e oggi un nuovo indagato, Andrea Sempio. “Il ministro della Giustizia – precisa Nordio – non può pronunciarsi su un procedimento in corso, posto solo in via astratta, ma questa situazione paradossale nasce da una legislazione che secondo me dovrebbe essere cambiata, ma sarà molto difficile cambiare”. https:www.ilgiorno.itpaviacronacaaudio-sempio-soliloqui-auto-video-chiara-poggi-alberto-stasi-qwt0wifa Doppia anomalia.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - “Caso Stasi paradossale”. Tutti i dubbi del ministro Nordio: “Era stato assolto due volte. La legge andrebbe cambiata”

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