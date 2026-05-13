Il ministro della Giustizia ha commentato la condanna di una persona coinvolta nel processo di Garlasco, definendola paradossale e sostenendo che la legge dovrebbe essere modificata. Ha inoltre affermato che una persona assolta in primo e secondo grado potrebbe essere successivamente condannata in appello. Le sue dichiarazioni sono state fatte durante un intervento pubblico, senza ulteriori dettagli sul caso specifico.

"Se una persona può essere condannata solo al di là di ogni ragionevole dubbio, come puoi condannarla quando è già stata assolta due volte da una Corte d'Assise e da una Corte d'Appello?". Così il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, a margine di un convegno, sul caso Garlasco e in merito alla condanna di Alberto Stasi. Il ministro ha aggiunto: "Questa situazione paradossale nasce da una legislazione che dovrebbe essere cambiata, ma è molto difficile, per la quale una persona assolta in primo grado e assolta in secondo grado può, senza l'intervento di nuove prove, poi essere condannata"., .🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Garlasco, il ministro Nordio: "Condanna Stasi? Paradossale, legge va cambiata"

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