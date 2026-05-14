Caso Pinqua | Radica denuncia 45 mln di euro persi per errori regionali

Un caso legato ai fondi per progetti pubblici ha portato alla denuncia di una perdita di circa 45 milioni di euro. Secondo quanto riferito, questa situazione è causata da errori nella gestione regionale che hanno impedito l’impegno dei fondi destinati ai progetti. La vicenda solleva domande sui meccanismi che i comuni possono adottare per sbloccare i progetti bloccati e sulle responsabilità nella gestione delle risorse pubbliche a livello regionale.

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? Domande chiave Come possono i comuni salvare i progetti bloccati in Regione?. Perché la gestione regionale ha causato il mancato impegno dei fondi?. Quali aree della Costa dei Trabocchi rischiano il degrado definitivo?. Chi deve intervenire per evitare la perdita dei 45 milioni?.? In Breve Regioni impegnano solo il 43,7% dei fondi PNRR contro il 70% dei comuni.. Spesa effettiva regionale ferma al 25,5% rispetto al 31,5% dei comuni.. Scadenza attuale fondi europei fissata a giugno 2026 per i progetti urbani.. Rischio perdita fondi per riqualificazione aree nella zona Costa dei Trabocchi.. Angelo Radica denuncia la perdita di oltre 45 milioni di euro di fondi pubblici in Abruzzo per il programma PInqua, contestando la gestione regionale che ha escluso i comuni dalla progettazione dei lavori.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Caso Pinqua: Radica denuncia 45 mln di euro persi per errori regionali ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Calabria, Codacons blocca i sottosegretari: denuncia per 1 mln di euroFrancesco Di Lieto, portavoce del Codacons Calabria, ha presentato un esposto alla Corte dei Conti e una denuncia alla Procura della per bloccare le... Assoviaggi, dalla crisi mediorientale conto pesante per le agenzie: già 100 milioni di euro di euro persiLa crisi in Medio Oriente colpisce il turismo organizzato e presenta già un conto pesante.