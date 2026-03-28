Assoviaggi dalla crisi mediorientale conto pesante per le agenzie | già 100 milioni di euro di euro persi

La crisi in Medio Oriente ha causato perdite di oltre 100 milioni di euro nel settore delle agenzie di viaggio, secondo un’analisi condotta dal Centro Studi Turistici di Firenze per Assoviaggi Confesercenti. La ricerca si basa su un campione di 681 agenzie e considera i danni accumulati dall’inizio delle ostilità fino a oggi. La situazione ha un impatto diretto sul turismo organizzato nel nostro paese.

La crisi in Medio Oriente colpisce il turismo organizzato e presenta già un conto pesante. Secondo un’analisi realizzata dal Centro Studi Turistici di Firenze per Assoviaggi Confesercenti su un campione di 681 agenzie di viaggio, dall’inizio delle ostilità a oggi si stimano oltre 7.100 prenotazioni cancellate, riprogrammate o dirottate verso altre destinazioni, con un impatto economico complessivo che, nelle prime settimane, raggiunge già quasi 100 milioni di euro. Il fenomeno non si è limitato alle partenze previste nei giorni immediatamente successivi all’avvio del conflitto, ma ha coinvolto anche viaggi programmati per i prossimi mesi. A... 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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