In Calabria, il Codacons ha presentato un esposto alla Corte dei Conti e una denuncia alla Procura della Repubblica contro le recenti nomine dei sottosegretari regionali. La denuncia riguarda un importo di un milione di euro. Il portavoce del Codacons Calabria ha annunciato l’azione legale, contestando le nomine effettuate nella regione. Nessuna informazione è stata fornita sui dettagli specifici delle accuse o sugli eventuali motivi alla base delle azioni legali.

Francesco Di Lieto, portavoce del Codacons Calabria, ha presentato un esposto alla Corte dei Conti e una denuncia alla Procura della per bloccare le recenti nomine dei sottosegretari regionali. L’azione legale mira a fermare il sequestro della sovranità popolare causato dal blocco del referendum sullo Statuto regionale, innescato da una mancata pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria (Burc). Il cuore della controversia risiede nella gestione della legge regionale n. 92026, che ha istituito le nuove figure dei sottosegretari. Secondo quanto sostenuto dall’associazione, l’iter referendario — attivato da cinque cittadini elettori per permettere ai calabresi di esprimersi sulla modifica dello Statuto — si trova paralizzato nei cassetti del Consiglio regionale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Calabria, Codacons blocca i sottosegretari: denuncia per 1 mln di euro

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