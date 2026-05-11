Caso Minetti | la Procura valuta interrogatori in Uruguay per nuovi indizi

La Procura sta considerando di convocare alcuni testimoni in Uruguay per chiarire alcuni dettagli riguardanti il caso. Una delle testimoni ha fornito informazioni sulla presenza di una villa nel paese e sui comportamenti di Nicole Minetti con alcune giovani. È ancora da stabilire quale fosse esattamente il ruolo di Minetti durante i soggiorni nella tenuta e quali attività si svolgevano all’interno della proprietà.

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? Domande chiave Chi è la testimone che ha rivelato i dettagli della tenuta?. Cosa faceva esattamente Nicole Minetti con le ragazze nella villa uruguaiana?. Come veniva gestito il rapporto tra gli ospiti e le minorenne?. Perché la Procura deve ora valutare la revoca della grazia concessa?.? In Breve Testimonianza di Graciela Mabel De Los Santos Torres sulla tenuta Gin Tonic a Punta del Este.. Ruolo di Giuseppe Cipriani nella gestione della proprietà insieme a Nicole Minetti.. Presunta selezione di ragazze e coinvolgimento di minorenne durante feste con jet set internazionale.. Richiesta di protezione per la testimonianza dopo vent'anni di lavoro presso la tenuta.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Caso Minetti: la Procura valuta interrogatori in Uruguay per nuovi indizi ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Caso Minetti, i pg di Milano valutano interrogatori all’estero. Il racconto dell’ex dipendente della villa di Cipriani in UruguayMilano, 11 maggio 2026 - I magistrati della Procura generale della Corte di Appello di Milano stanno valutando interrogatori all'estero in merito... Caso Minetti, morte avvocati in incendio Uruguay: procura acquisisce atti adozione del minore(Adnkronos) – La procura uruguaiana che indaga sulla morte di due avvocati – Mercedes Nieto e Mario Cabrera – nell'incendio avvenuto a Garzon, nel... Argomenti più discussi: Caso Minetti, arrivate in procura generale 'prime risposte parziali'. Indagine Inau durerà settimane; Caso Minetti, la grazia e le risposte dell'Interpol: il 'quasi' verdetto; Nicole Minetti, indagini internazionali su adozione e stile di vita per la richiesta di grazia; Caso Minetti, dai primi esiti nessun elemento per modificare parere Pg. ++ Pg Milano valutano interrogatori all'estero sul caso Minetti ++ (ANSA) - ROMA, 11 MAG - I magistrati della Procura generale della Corte di Appello di Milano stanno valutando interrogatori all'estero. Secondo le nuove rivelazioni di una donna che avrebbe la x.com Caso Minetti, la procura generale di Milano cerca l'ex dipendente della villa di Cipriani in UruguayLa donna parla di «festini» nel ranch. I carabinieri l'avevano già individuata ma non rintracciata perché «gestita da un giornalista da contattare». Dovrà essere interrogata ... roma.corriere.it