A quasi 27 anni dalla morte del ciclista avvenuta il 5 giugno 1999, i misteri che circondano il caso continuano a suscitare interrogativi. Recentemente, è stata archiviata l’ultima indagine, che ha concluso che il soggetto era solo al momento della morte. Nonostante il passare del tempo, nessuno ha fornito nuove prove o contributi che possano chiarire i dubbi ancora presenti.

Sono passati quasi 27 anni da quel 5 giugno 1999. Eppure, le domande restano sempre più delle risposte. La procura di Trento ha chiesto l’archiviazione per l’indagine sulla “associazione a delinquere di stampo mafioso riconducibile al decesso di Marco Pantani “. Sotto la lente della procura, l’ombra della camorra che sarebbe intervenuta per negare la vittoria del campione romagnolo al Giro d’Italia del 1999. Ancora una volta, la ricerca della verità sul caso del Pirata, morto la notte di San Valentino del 2004, si deve arenare di fronte a un muro di silenzio. “Pantani era solo, tecnicamente e oggettivamente solo”, si legge nelle 150 pagine di verbale firmate dalla pm della Dda, Patrizia Foiera.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Caso Pantani, restano i misteri. Archiviata l’ultima indagine: “Era solo. Anche ora nessuno ha colto l’occasione per dare un contributo”

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