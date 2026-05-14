Caso Pantani i legali dei genitori | Abbandonato dalle persone di cui si fidava

Gli avvocati dei genitori di Marco Pantani hanno dichiarato che il loro cliente è stato lasciato solo e tradito dalle persone di cui si fidava. Le loro parole sono state rilasciate a LaPresse e si riferiscono alla gestione della vicenda legata alla morte del ciclista. I legali hanno affermato che Pantani è stato abbandonato dalle persone a lui vicine, senza fornire dettagli aggiuntivi.

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Marco Pantani è stato sostanzialmente “abbandonato” e “tradito” dalle persone di cui si fidava. È la riflessione espressa a LaPresse dagli avvocati Alberto e Fiorenzo Alessi, legali di Tonina e Paolo Pantani, genitori del campione del ciclismo. “Se si considera, come scrive la Procura di Trento all’esito di un diligente e scrupoloso lavoro investigativo, che dopo Madonna di Campiglio Marco Pantani fu lasciato solo non unicamente dalle istituzioni del ciclismo, ma dall’apparato della sua stessa società che invece avrebbe dovuto adeguatamente tutelarlo come uomo e patrimonio sportivo ed economico”, dicono i legali in relazione alla richiesta...🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Caso Pantani, i legali dei genitori: “Abbandonato dalle persone di cui si fidava” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Glifosato, dalle leggi ai contenziosi: ecco come l’amministrazione Trump cerca di proteggere Bayer dalle cause legali Famiglia nel bosco, assistente sociale D’Angelo denuncia avvocati dei genitori: “Impedita perizia”, legali: “Antidemocratico”L’assistente sociale Veruska D’Angelo ha presentato una denuncia per violenza privata contro gli avvocati della famiglia, Marco Femminella e Danila... Temi più discussi: Caso Pantani, legali genitori: Non ci opponiamo a richiesta archiviazione, tradito da persone di cui si fidava; Caso Pantani, i legali dei genitori: Abbandonato dalle persone di cui si fidava; Caso Pantani, nuovi interrogatori. La Procura va avanti con l’indagine. I famigliari del Pirata sono certi: . Marco non era solo quando morì; Caso Pantani, la Pm di Trento Foiera chiede l'archiviazione. Caso Pantani, legali genitori: Non ci opponiamo a richiesta archiviazione, tradito da persone di cui si fidavaNon ci sarà opposizione da parte della famiglia Pantani alla richiesta di archiviazione depositata dalla pm Patrizia Foiera per l'indagine relativa alla presunta associazione a delinquere di stampo m ... msn.com Pantani, chiesta l’archiviazione sul caso Madonna di CampiglioSvolta nell’inchiesta sul Giro d’Italia 1999: la Procura di Trento non ha trovato riscontri sufficienti sull’ipotesi di un intervento della Camorra dietro l’esclusione del Pirata ... altarimini.it