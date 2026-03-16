Famiglia nel bosco assistente sociale D’Angelo denuncia avvocati dei genitori | Impedita perizia legali | Antidemocratico

Un assistente sociale ha denunciato due avvocati della famiglia, accusandoli di aver ostacolato il suo lavoro, impedendole di svolgere una perizia. I legali hanno invece definito la denuncia antidemocratica e priva di fondamento. La disputa riguarda il procedimento legale che coinvolge una famiglia nel bosco, con le parti che si sono scontrate sulle modalità di accesso e di assistenza.

L’assistente sociale Veruska D’Angelo ha presentato una denuncia per violenza privata contro gli avvocati della famiglia, Marco Femminella e Danila Solinas, sostenendo che i due ne avrebbero ostacolato il lavoro. "Atto senza precedenti in uno Stato democratico", è stata la replica dei legali. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Famiglia nel bosco, assistente sociale D’Angelo denuncia avvocati dei genitori: “Impedita perizia”, legali: “Antidemocratico” Articoli correlati Famiglia nel bosco, assistente sociale Veruska D'Angelo denuncia avvocati dei genitori: "Impedito la perizia"Il nuovo fronte della vicenda legata alla famiglia nel bosco arriva da Veruska D’Angelo, l’assistente sociale, che in un nuovo atto depositato presso... Famiglia nel bosco, l’assistente sociale denuncia i legaliNuovo capitolo nello scontro ormai aperto attorno al caso della cosiddetta «famiglia nel bosco». Una raccolta di contenuti su Famiglia nel bosco assistente sociale... Temi più discussi: Famiglia nel bosco, ora il papà tratta con l'assistente sociale. Pronta una nuova abitazione; Nuovo scontro istituzionale sul caso della famiglia nel bosco in Abruzzo: da una parte la Garante nazionale per l'infanzia Marina Terragni, che ha visitato i bambini giovedì scorso, dall'altra i servizi sociali della casa famiglia, con accuse reciproche anche sul m; Famiglia nel bosco: tre ore con l'assistente sociale, la trattativa di Nathan; La Garante dell'Infanzia fa visita ai bimbi: Stanno bene, nessuno di loro fa sciopero della fame. Famiglia nel bosco, assistente sociale Veruska D'Angelo denuncia avvocati dei genitori: Impedito la periziaNella vicenda della famiglia nel bosco si apre un nuovo fronte. L'assistente sociale Veruska D'Angelo accusa i legali dei coniugi, per quale motivo ... virgilio.it Famiglia del bosco, nuovo scontro tra i servizi sociali e la Garante dell’infanzia. Mai detto che i bimbi stanno bene, balle dell’assistenteAccuse reciproche anche sul mancato incontro con Terragni. L’avvocato che rappresenta i servizi: Gli operatori della casa famiglia hanno ripristinato buone relazioni con i minori ... quotidiano.net ADRANO. INSEGUE E SPERONA UN’AUTO CON UN’INTERA FAMIGLIA A BORDO. 37ENNE DENUNCIATO DALLA POLIZIA DI STATO #Cronaca - facebook.com facebook #Cisgiordania , un' altra famiglia palestinese uccisa dalle forze israeliane. Dal 2019 nessuna incriminazione per omicidio a carico dell' #Idf . "Un'operazione sistematica", dicono da Ramallah. Due anni fa il caso di Hind Rajab. Qui @robertopaglial x.com