Caso Palmoli Pillon | ‘No adozione o affidamento per i minori
In un procedimento legale riguardante il caso Palmoli, le autorità hanno stabilito che i minori non devono essere affidati o adottati. La decisione finale influenzerà l'incontro tra la madre e i figli, senza specificare modalità o tempi. La famiglia è tenuta a presentare documenti che attestino la trasparenza, anche se non sono stati specificati quali. La vicenda si svolge nel rispetto delle procedure giudiziarie in corso, senza ulteriori dettagli sui passaggi successivi.
? Punti chiave Come influenzerà l'incontro tra madre e figli la decisione finale?. Quali documenti deve consegnare la famiglia per dimostrare la trasparenza?. Perché la difesa invoca la Costituzione per proteggere i genitori?. Come cambierà la copertura mediatica dopo la richiesta di Simone Pillon?.? In Breve Nuovo legale Simone Pillon incontra Nathan e Catherine per definire la strategia difensiva.. Incontro con tutrice e curatrice volto a ricostruire il dialogo con gli assistenti sociali.. Richiesta formale di riduzione della copertura mediatica per favorire le indagini giudiziarie.. Incontro tra madre e figli avvenuto in giornata per valutare il legame familiare. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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Palmoli - A bordo di un fuoristrada e calzando degli stivali, l'avvocato Simone Pillon, nuovo legale della famiglia nel bosco, è arrivato a Palmoli pochi minuti prima delle 13: ha incontrato per la prima volta Nathan e Catherine. Devono essere esclusi affidamen facebook