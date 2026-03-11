La Commissione parlamentare di inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori ha inviato una lettera al prefetto di Roma chiedendo chiarimenti sui dati relativi agli scavi in corso presso la Casa del Jazz. La richiesta si concentra sulle informazioni riguardanti le operazioni di scavo e i risultati ottenuti finora. La questione ha attirato l’attenzione sull’attività di indagine in corso nella capitale.

Una lettera formale inviata dal presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori al prefetto di Roma ha scatenato un’attenzione specifica sugli scavi in corso presso la Casa del Jazz. Il testo, condiviso con l’Ufficio di presidenza dell’organismo parlamentare, chiede esplicitamente che venga fornita qualsiasi informazione qualora emergessero profili di interesse per le indagini sulla scomparsa delle due donne. L’edificio oggetto degli scavi sorge su una villa che apparteneva in passato a Enrico Nicoletti, cassiere della banda della Magliana, successivamente confiscata dallo Stato. L’iniziativa nasce da un input fornito dall’ex magistrato Guglielmo Muntoni, il quale aveva ipotizzato che nella struttura potesse essere sepolto il corpo del giudice scomparso Paolo Adinolfi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Scavi Roma: la Commissione chiede dati su Orlandi-Gregori

