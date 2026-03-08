Un morto nella villa di Lavazza | il giallo sul decesso del giardiniere-custode del vicepresidente del gruppo

Nella villa di Lavazza, il giardiniere e custode Ronald Adarlo è stato trovato senza vita. La scoperta è avvenuta all’interno della residenza del vicepresidente del gruppo. La polizia ha aperto un’indagine per chiarire le circostanze del decesso. Attualmente, non sono state divulgate ulteriori informazioni sulle condizioni o sulle cause del decesso.

Faceva il giardiniere e il custode, Ronald Adarlo. E lì dove lavorava l'hanno trovato morto: dentro la villa di Marco Lavazza, vicepresidente del colosso del caffè. Ora i carabinieri indagano su cosa sia accaduto, sabato pomeriggio, nella residenza dell'erede. Gli investigatori sono arrivati nella dimora torinese, in via Alby, zona precollinare affacciata sulle Alpi, dove sorgono ville e villette. Al loro arrivo era già intervenuta un'ambulanza del 118 di Azienda Zero, ma per Adarlo, filippino di 50 anni, non c'era più nulla da fare. Esclusa la pista dell'omicidio, i militari dell'Arma stanno indagando per ricostruire la dinamica che ha portato alla morte del dipendente di Lavazza.