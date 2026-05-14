Caso Minetti Pg Milano | Parere su grazia per ora non cambia

La Procura generale di Milano ha inviato al Ministero della Giustizia il parere sulla richiesta di grazia rivolta a Nicole Minetti. Fino a questo momento, il documento non ha subito modifiche e la posizione rimane invariata. La pratica riguarda la valutazione della richiesta di clemenza e si attende una decisione definitiva. Nessuna nuova indicazione è stata comunicata in merito alle eventuali conseguenze o sviluppi successivi alla trasmissione del parere.

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Il parere sulla grazia a Nicole Minetti che la Procura generale di Milano aveva trasmesso al Ministero della Giustizia per ora non cambia. Secondo quanto appresso, gli accertamenti della Procuratrice generale, Francesca Nanni, e quelli del sostituto pg, Gaetano Brusa, stanno proseguendo anche in seguito alle nuove rivelazioni del Fatto Quotidiano su testimoni delle feste nella villa in Uruguay del compagno, Giuseppe Cipriani, che potrebbe mettere in discussione i ragionamenti sullo “stile di vita” dell’ex consigliera regionale condannata per il caso Ruby e ‘Rimborsopoli’ in Lombardia, uno dei punti relativi alla clemenza concessa dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, assieme alle ragioni umanitarie di accudimento del figlio adottivo. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Caso Minetti, Pg Milano: “Parere su grazia per ora non cambia” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Minetti, pg Milano: «Per ora parere su grazia confermato»Le risposte parziali sul caso Nicole Minetti fornite fino ad ora dall’Interpol e dalle forze di polizia alla procura generale di Milano non sono tali... Caso Minetti, la Pg di Milano: "Verifiche urgenti, potremmo modificare parere. Se richiesta grazia infondata, atti alla Procura"Il sostituto procuratore della Corte d'Appello di Milano, Gaetano Brusa, interviene sul caso Minetti dopo che ieri il Quirinale ha chiesto... Temi più discussi: Caso Minetti, dai primi esiti nessun elemento per modificare parere Pg; Nicole Minetti, indagini internazionali su adozione e stile di vita per la richiesta di grazia; Caso Minetti, la procura generale ha ricevuto le prime risposte da Interpol e carabinieri; Minetti, la procura generale di Milano: non ci sono per ora elementi per cambiare parere sulla grazia. Caso #Minetti, la Pg di #Milano conferma per ora il parere sulla grazia. Dalle fonti inquirenti emerge l’intenzione di chiarire in tempi rapidi tutti gli aspetti della vicenda che coinvolge l’ex consigliera regionale x.com Minetti, pg Milano: «Per ora parere su grazia confermato»Le risposte parziali sul caso Nicole Minetti fornite alla pg di Milano non sono tali da comportare una modifica nel parere sulla grazia. lettera43.it Caso Minetti, per i pm nessuna prova dei festini con escort nel ranch in Uruguay: il punto sulle indaginiSi attendono nuovi sviluppi nelle indagini della Procura sulla grazia a Nicole Minetti. Dopo aver valutato di richiedere una rogatoria per sentire l’ex massaggiatrice della tenuta di Cipriani in Urugu ... fanpage.it