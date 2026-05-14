Caso Minetti per i pm nessuna prova dei festini con escort nel ranch in Uruguay | il punto sulle indagini
Le indagini della Procura sulla grazia concessa a Nicole Minetti si concentrano su alcune affermazioni riguardanti presunti festini con escort nel ranch in Uruguay. Finora, gli inquirenti non hanno riscontrato prove concrete che colleghino direttamente questi eventi alla persona coinvolta. La Procura sta analizzando i documenti e ascoltando testimoni per fare chiarezza sulla vicenda. Nessun dettaglio ufficiale è stato ancora comunicato riguardo a eventuali sviluppi futuri delle indagini.
Si attendono nuovi sviluppi nelle indagini della Procura sulla grazia a Nicole Minetti. Dopo aver valutato di richiedere una rogatoria per sentire l'ex massaggiatrice della tenuta di Cipriani in Uruguay, gli inquirenti hanno deciso di escludere la testimonianza della donna sui presunti festini con escort e droga, ritenendola "priva di fondamento". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Sullo stesso argomento
Il Fatto, Nicole Minetti e la “testimone” dei presunti festini con le escort in UruguayGraciela Mabel De Los Santos Torres, massaggiatrice uruguaiana di 46 anni, ha lavorato nella tenuta di Giuseppe Cipriani a Punta del Este per quasi...
Caso Minetti, Nordio: “Io nel ranch di Cipriani in Uruguay? Inventato di sana pianta, c’è limite a tutto”(Adnkronos) – "Una fonte ci ha detto di aver visto il ministro Nordio nel ranch di Cipriani in Uruguay".
Temi più discussi: Caso Minetti, dai primi esiti nessun elemento per modificare parere Pg; Il caso della grazia a Nicole Minetti si sta sgonfiando; Caso Minetti, 'per ora nessun elemento per negare la grazia'; Nicole Minetti, indagini internazionali su adozione e stile di vita per la richiesta di grazia.
Caso #Minetti, la Pg di #Milano conferma per ora il parere sulla grazia. Dalle fonti inquirenti emerge l’intenzione di chiarire in tempi rapidi tutti gli aspetti della vicenda che coinvolge l’ex consigliera regionale x.com
? Quel che resta, salvo novità, del caso Minetti: il populismo punitivista di certo giornalismo e poco altro. Con un inquietante particolare in più rispetto al solito: anche il Quirinale non pare aver avuto gli anticorpi necessari per resistervi. - Facebook facebook
Caso Minetti, per i pm nessuna prova dei festini con escort nel ranch in Uruguay: il punto sulle indaginiSi attendono nuovi sviluppi nelle indagini della Procura sulla grazia a Nicole Minetti. Dopo aver valutato di richiedere una rogatoria per sentire l’ex massaggiatrice della tenuta di Cipriani in ... fanpage.it
Caso Minetti, i pg di Milano valutano interrogatori all’estero. Il racconto dell’ex dipendente della villa di Cipriani in UruguayUna donna, che avrebbe lavorato per 20 anni nella finca ‘Gin Tonic’, si dice pronta a testimoniare purché le sia garantita protezione. Lì escort e festini. Il bambino? Lo curava la tata Fatima ... quotidiano.net