Caso Minetti per i pm nessuna prova dei festini con escort nel ranch in Uruguay | il punto sulle indagini

Le indagini della Procura sulla grazia concessa a Nicole Minetti si concentrano su alcune affermazioni riguardanti presunti festini con escort nel ranch in Uruguay. Finora, gli inquirenti non hanno riscontrato prove concrete che colleghino direttamente questi eventi alla persona coinvolta. La Procura sta analizzando i documenti e ascoltando testimoni per fare chiarezza sulla vicenda. Nessun dettaglio ufficiale è stato ancora comunicato riguardo a eventuali sviluppi futuri delle indagini.

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