Caso Minetti Nordio | Io nel ranch di Cipriani in Uruguay? Inventato di sana pianta c’è limite a tutto

Il caso riguarda un'affermazione riportata da una fonte secondo cui il ministro Nordio sarebbe stato avvistato nel ranch di Cipriani in Uruguay. La dichiarazione ha suscitato attenzione, ma lo stesso ministro ha smentito categoricamente questa informazione, definendola un'invenzione. La questione ha generato un dibattito tra le parti coinvolte, con chiarimenti ufficiali da entrambe le parti.

(Adnkronos) – "Una fonte ci ha detto di aver visto il ministro Nordio nel ranch di Cipriani in Uruguay". Lo ha detto Sigfrido Ranucci a 'E' sempre Cartabianca' su Rete4, spiegando che "è una notizia che stiamo verificando", che si riferisce "ai primi di marzo" e che "viene da una persona che era all'interno del ranch". Parole che non passano inosservate, tanto che dopo pochi minuti il Guardasigilli chiama in trasmissione per smentire seccamente la versione del conduttore di Report. "Escludo nella maniera più assoluta di essere mai stato, non so, al ranch a casa. non so da dove escano queste cose inventate di sana pianta",...🔗 Leggi su Periodicodaily.com Notizie correlate Ranucci: "Nordio nel ranch di Cipriani in Uruguay". Il ministro: "Inventato di sana pianta, valuto le vie legali""Una fonte ci ha detto di aver visto il ministro Nordio nel ranch di Cipriani in Uruguay". Grazia a Nicole Minetti, rivelazione di Sigfrido Ranucci su Nordio "al ranch di Cipriani" in Uruguay a marzoSigfrido Ranucci ha rivelato che una fonte avrebbe visto il ministro Carlo Nordio nel ranch uruguaiano di Giuseppe Cipriani, compagno di Nicole... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Minetti: Per mio figlio ingiustificata esposizione mediatica Procura: Accertamenti urgenti; Grazia a Nicole Minetti, dalla Procura nuove verifiche: Fatti gravissimi; Meloni sul caso Minetti attacca la magistratura: Governo sempre capro espiatorio; Nicole Minetti: Io mai indagata in Uruguay, per mio figlio ingiustificata esposizione mediatica. La Procura di Milano: Verifiche con l'Interpol. Noi diligenti. Caso Minetti, Nordio: Io nel ranch di Cipriani in Uruguay? Inventato di sana pianta, c'è limite a tuttoRanucci a 'E' sempre Cartabianca': 'Ministro ospite di Cipriani, stiamo verificando la notizia'. Il Guardasigilli: 'Lo escludo nel modo pù assoluto, valuto vie legali' ... adnkronos.com Caso Minetti, Meloni blinda Nordio. Il silenzio e l’attesa del ColleLa presidente del Consiglio: Prassi rispettata, le indagini le fa la magistratura. La grazia? Non sono io che devo dire che cosa deve fare il capo dello Stato ... msn.com Caso Minetti a Cartabianca Sigfrido Ranucci racconta l’indiscrezione che colloca il ministro Nordio nel ranch del compagno di Nicole Minetti in Uruguay. Il ministro smentisce in diretta https://fanpa.ge/2TID5 - facebook.com facebook Caso Nicole Minetti, Padellaro: "Enorme imbarazzo per tutti, non bisognava dare la grazia a una persona come lei" #Dimartedì x.com