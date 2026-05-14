Caso Minetti | la Procura di Milano resta ferma sulla richiesta

La Procura di Milano ha confermato di mantenere invariata la richiesta nei confronti dell’indagata nel caso Minetti. Sono in corso nuove indagini condotte dall’Interpol, che potrebbero incidere sulla decisione finale. Gli avvocati dell’indagata preparano una serie di prove documentali per contestare le accuse mosse dal pubblico ministero. La vicenda giudiziaria prosegue con le parti che si confrontano su elementi e verifiche ancora in corso.

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