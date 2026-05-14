Caso Minetti | la Procura di Milano resta ferma sulla richiesta
La Procura di Milano ha confermato di mantenere invariata la richiesta nei confronti dell’indagata nel caso Minetti. Sono in corso nuove indagini condotte dall’Interpol, che potrebbero incidere sulla decisione finale. Gli avvocati dell’indagata preparano una serie di prove documentali per contestare le accuse mosse dal pubblico ministero. La vicenda giudiziaria prosegue con le parti che si confrontano su elementi e verifiche ancora in corso.
? Domande chiave Come influenzeranno le nuove indagini di Interpol sulla decisione finale?. Quali prove documentali presenteranno gli avvocati per scardinare le accuse?. Perché la Procura ha definito insufficienti i dati raccolti finora?. Cosa accadrà alla richiesta di grazia dopo le verifiche di giugno?.? In Breve Difesa guidata da Calcaterra, Fisicaro e Siniscalchi contesta le ricostruzioni giornalistiche.. Indagini Interpol e polizia su stile di vita devono concludersi entro giugno.. Parere tecnico della Procura serve al Ministero prima della decisione del Quirinale.. Verifiche mirano a valutare compatibilità tra condotta e motivi umanitari di adozione. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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