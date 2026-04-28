La Procura di Milano ha annunciato di aver avviato verifiche urgenti in relazione al caso Minetti, con la possibilità di rivedere il proprio parere. Il sostituto procuratore della Corte d’Appello, Gaetano Brusa, ha commentato le attività in corso dopo che ieri il Quirinale ha richiesto chiarimenti al ministero della Giustizia. La situazione rimane in evoluzione mentre si attendono eventuali aggiornamenti ufficiali.

Il sostituto procuratore della Corte d'Appello di Milano, Gaetano Brusa, interviene sul caso Minetti dopo che ieri il Quirinale ha chiesto chiarimenti al ministero della Giustizia. "Di concerto con il procuratore generale siamo già attivati per le verifiche, dalle forze nostre di polizia a quelle dell'Interpol, con massima urgenza. Andremo avanti finché non troviamo tutti gli elementi, positivi o negativi. Ripeteremo accertamenti anche in Italia sull' autenticità di documenti sanitari ed altro. Tutte le circostanze sono oggetto di accertamento: dalle modalità di adozione all'estero alla morte del legale della madre biologica del bimbo. Se incontreremo ostacoli faremo un passo successivo per una rogatoria".🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Caso Minetti, la Procura di Milano: "Verifiche urgenti, potremmo modificare parere"

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