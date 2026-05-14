Caso Marini | Appello riduce la pena per Bregante a 11 anni di reclusione

Un nuovo sviluppo riguarda il caso Marini: in seguito all'appello, la pena per Bregante è stata ridotta a 11 anni di reclusione. I giudici hanno preso questa decisione dopo aver esaminato le prove presentate in tribunale, inclusi i filmati delle telecamere interne dell’abitazione coinvolta. Le riprese hanno mostrato alcuni momenti chiave della vicenda, che sono stati valutati nel processo di revisione della condanna. La sentenza definitiva rappresenta l’ultimo atto di una vicenda giudiziaria ancora sotto i riflettori.

? Domande chiave Perché i giudici hanno deciso di ridurre la pena originaria?. Cosa è emerso dalle riprese della telecamera interna dell'abitazione?. Come ha influito la malattia psichiatrica della vittima sulla sentenza?. Perché la tesi della provocazione è stata respinta in aula?.? In Breve Pena ridotta da 15 a 11 anni per le attenuanti e il risarcimento.. Difesa guidata dagli avvocati Federico Ricci, Paolo Scovazzi e Sara Bellomo.. Delitto avvenuto a Sestri Levante nel settembre 2024 dopo una lite domestica.. Giudici escludono la provocazione citando l'orgoglio e il logoramento psicologico.. La Corte d’Assise d’Appello di Genova ha ridotto la pena per Gian Paolo Bregante a 11 anni di reclusione, condannandolo per l’omicidio della moglie Cristina Marini avvenuto nel settembre 2024 a Sestri Levante. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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